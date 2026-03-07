Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O gabinete de Relações Públicas da IRGC informou que a divisão de drones da Marinha iraniana executou o ataque durante a manhã deste sábado, atingindo com sucesso os alvos definidos. Entre os atingidos estavam o centro de comando de operações aéreas dos Estados Unidos, um centro de comunicações por satélite, radares de alerta precoce e sistemas de controlo de fogo.

Segundo a agência de notícias Tasnim, a base de Al-Dhafra é uma das maiores e mais importantes da região, servindo como centro de controlo e direção de operações militares norte- americanas no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz.

Até ao momento, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos não comentaram oficialmente o ataque nem os danos resultantes.

