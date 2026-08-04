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O conselheiro militar do líder supremo do Irão, Mohsen Rezaei, lançou esta terça-feira um duro aviso aos Estados Unidos, afirmando que as forças norte-americanas poderão sofrer "baixas" caso Washington mantenha o bloqueio aos portos iranianos.

Numa mensagem publicada na rede social X, citada pela Al Jazeera, Rezaei apelou aos Estados Unidos para alterarem a sua atuação. "Os Estados Unidos têm de mudar o seu comportamento. Se o bloqueio continuar, os navios e as forças americanas enfrentarão riscos graves e sofrerão baixas. Não toleraremos isto", disse.

Mohsen Rezaei deixou ainda um novo aviso sobre o Estreito de Ormuz, uma das mais importantes rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo. "Nunca permitiremos a abertura de um segundo corredor no Estreito de Ormuz", afirmou.

As declarações surgem numa altura em que as relações entre Washington e Teerão voltaram a deteriorar-se. Depois de um entendimento temporário alcançado em junho, os dois países retomaram o confronto diplomático devido ao controlo da navegação naquela região estratégica, com os Estados Unidos a renovarem o bloqueio aos portos iranianos.

O aumento da tensão ocorre numa fase particularmente sensível no Médio Oriente, alimentando receios de um novo agravamento do conflito entre Teerão e Washington.

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