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A advertência surge depois de Donald Trump ter ameaçado “obliterar” instalações energéticas iranianas caso o Estreito de Ormuz não reabra no prazo de dois dias. Em resposta, Teerão sinaliza que pode atingir alvos críticos utilizados por milhões de pessoas em toda a região.

O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que infraestruturas essenciais, incluindo instalações energéticas e de dessalinização, passarão a ser consideradas alvos legítimos caso o Irão seja atacado. “Serão destruídas de forma irreversível”, cita a "CNN".

A escalada ocorre num contexto de intensificação militar. Durante a noite, mísseis iranianos atingiram duas cidades no sul de Israel, provocando dezenas de feridos. Segundo as autoridades, Teerão utilizou pela primeira vez mísseis de longo alcance neste conflito.

A Amnistia Internacional alertou que ataques a infraestruturas que asseguram serviços essenciais, como eletricidade, aquecimento e água, podem violar o direito internacional e, em alguns casos, constituir crimes de guerra, devido aos efeitos “vastos, previsíveis e devastadores” sobre a população.

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