Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com um comunicado citado pela agência semioficial Fars News, o órgão de segurança de alto nível advertiu que “a única forma” de países não beligerantes atravessarem o Estreito de Ormuz será mediante coordenação com o Irão.

O Conselho de Defesa declarou que qualquer tentativa de ataque às suas costas ou ilhas levará à minagem de todas as rotas de acesso e linhas de comunicação no Golfo Pérsico, recorrendo a diversas minas navais.

Na mesma nota, é indicado que o bloqueio tornaria o Golfo Pérsico “efetivamente fechado”, responsabilizando por essa situação quem desencadear a ameaça.

O aviso surge após as Forças Armadas iranianas terem afirmado que poderão encerrar o Estreito de Ormuz e atacar infraestruturas regionais caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avance com a ameaça de bombardear centrais nucleares iranianas se a via marítima não for reaberta até à noite de segunda-feira.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.