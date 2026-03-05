Um alto responsável militar iraniano afirmou que, se Washington e Telavive tentarem intervir no Irão com este objetivo, o país poderá lançar ataques contra o reator nuclear localizado nos territórios ocupados por Israel.

A declaração surge num contexto de crescente tensão na região, depois das ofensivas militares conjuntas de Israel e dos Estados Unidos contra alvos iranianos, que motivaram uma resposta agressiva de Teerão e o aumento do risco de confrontos diretos.

Até ao momento, Israel e os Estados Unidos não emitiram comentários oficiais sobre a ameaça iraniana, mas o alerta reforça a preocupação internacional sobre a estabilidade do Médio Oriente e o potencial impacto na segurança nuclear regional.