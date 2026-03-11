Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ameaça foi emitida a partir do quartel-general al-Anbiya, em Teerão, sede do comando conjunto das forças armadas da República Islâmica do Irão, segundo a Associated Press. O comunicado surge após relatos da imprensa iraniana sobre a morte de funcionários de um banco atingido por bombardeamentos no âmbito da ofensiva militar iniciada a 28 de fevereiro.

De acordo com as autoridades iranianas, os ataques aéreos de Israel e dos Estados Unidos da América terão provocado vítimas civis ligadas ao setor financeiro, levando Teerão a anunciar uma mudança na sua estratégia de retaliação.

A ameaça coloca em risco particular centros financeiros regionais, com destaque para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que acolhe numerosas instituições bancárias e financeiras internacionais. Segundo a AP, também a Arábia Saudita e o Bahrein poderão ser afetados por eventuais ataques, dada a relevância dos seus setores financeiros na região.

O anúncio representa uma nova escalada no conflito em curso no Médio Oriente e aumenta a preocupação internacional quanto à segurança de infraestruturas económicas e financeiras, num contexto já marcado por forte instabilidade geopolítica.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.