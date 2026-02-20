Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa carta enviada na quinta-feira, a Missão Permanente do Irão junto da ONU afirmou que a retórica do presidente norte-americano, Donald Trump, representa um “risco real de agressão”, embora Teerão não procure iniciar um conflito, revela o France 24.

“Em caso de agressão militar, responderemos de forma decisiva e proporcional, de acordo com o artigo 51.º da Carta da ONU”, escreveu o embaixador iraniano.

As declarações surgem num contexto de reforço militar norte-americano no Médio Oriente, com mobilização de meios navais e aéreos, e manobras da Guarda Revolucionária Islâmica no Estreito de Ormuz. Enquanto isso, Trump avisou que dará 10 dias ao Irão para alcançar um acordo nuclear, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu uma “resposta brutal” caso Teerão ataque Israel.

Segundo a cadeia televisiva CNN e o jornal The New York Times, os militares norte-americanos estarão preparados para lançar um ataque contra o Irão nos próximos dias, embora Trump ainda não tenha tomado uma decisão final sobre a autorização de uma eventual operação.

A tensão ocorre após uma nova ronda de negociações entre EUA e Irão na Suíça, que terminou sem avanços, aumentando o risco de confrontos militares na região.