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“A República Islâmica do Irão ainda não tomou nem anunciou a sua decisão final relativamente ao memorando de entendimento proposto durante as negociações”, escreveu a Fars, citando “uma fonte bem informada próxima da equipa de negociação iraniana”.

A possibilidade de tal acordo encontra oposição por parte de alguns membros da linha dura, que são hostis a concessões, particularmente em relação ao controlo do estratégico Estreito de Ormuz, que o Irão bloqueia eficazmente desde o início da guerra.

Para promover o acordo de paz entre o Irão e os Estados Unidos, viajou hoje para Teerão uma delegação do Qatar, de acordo com os meios de comunicação iranianos.

A agência de notícias Isna indicou que um dos conselheiros do ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, chegou a Teerão para “impulsionar as negociações entre Teerão e Washington”.

Por sua vez, a agência de notícias Tasnim confirmou a chegada da delegação do Qatar à capital iraniana para discutir os “últimos desenvolvimentos no processo diplomático”.

O Qatar, juntamente com o Paquistão, é um dos mediadores entre o Irão e os Estados Unidos para alcançar um acordo de paz, que tudo indica que será assinado em breve, embora a data específica seja desconhecida.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou sábado que o acordo com o Irão para pôr fim à guerra será assinado hoje, permitindo a reabertura imediata do Estreito de Ormuz.

Contudo, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ismail Bagaei, afirmou sábado que o memorando não seria assinado hoje.

Os Estados Unidos, o Paquistão e o Irão acordaram que, em qualquer caso, a assinatura do acordo seria virtual, ou seja, eletrónica.

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