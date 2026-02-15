Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O responsável iraniano revelou que “a bola está do lado americano”, sublinhando que, se houver vontade política por parte dos EUA, será possível avançar para um entendimento. As declarações surgem numa altura em que Washington acusa Teerão de bloquear o processo negocial.

No sábado, o secretário de Estado norte-americano afirmou que o Presidente Donald Trump prefere um acordo, mas reconheceu que negociar com o Irão é “muito difícil”, mantendo a ameaça de eventuais ataques caso não haja entendimento sobre o programa nuclear iraniano.

Irão e EUA realizaram recentemente conversações indiretas em Omã, descritas por ambas as partes como cautelosamente positivas, estando prevista uma nova ronda em Genebra. Teerão indicou estar disposto a discutir a redução do nível de enriquecimento de urânio, atualmente em 60%, mas condiciona qualquer compromisso a avanços concretos no alívio das sanções.

O governo iraniano reafirmou ainda que as negociações devem centrar-se exclusivamente no dossiê nuclear, rejeitando discutir o programa de mísseis balísticos, e reiterou que a exigência de “enriquecimento zero” não está em cima da mesa.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.