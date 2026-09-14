Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As esperanças de um avanço diplomático no Médio Oriente diminuíram esta segunda-feira, depois de ter sido adiado um encontro entre o Irão e os países árabes do Golfo. Ao mesmo tempo, novos ataques contra infraestruturas petrolíferas e navios comerciais fizeram subir os preços do petróleo e aumentaram os receios sobre o abastecimento energético mundial.

Os preços do petróleo subiram mais de 3% na segunda-feira, depois de ataques dos rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, contra a Arábia Saudita terem levado ao encerramento temporário de um importante oleoduto que atravessa o país de leste a oeste. O oleoduto, com 1200 quilómetros, é uma das principais alternativas ao transporte de petróleo pelo estreito de Ormuz.

O estreito, por onde passava cerca de um quinto do petróleo mundial antes da guerra, continua também sob pressão. A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou que um navio foi atingido por um projétil enquanto atravessava a passagem, provocando um incêndio e obrigando à evacuação da tripulação. O Irão confirmou, por sua vez, que um navio comercial iraniano foi atingido ao largo da sua costa, causando um morto e quatro feridos.

Os dados preliminares de rastreamento marítimo mostram que o número de navios de transporte de mercadorias a atravessar o estreito caiu para apenas um dígito por dia durante o fim de semana, abaixo da média de 14 registada nos dez dias anteriores.

Irão e países do Golfo adiam encontro

O encontro previsto para esta segunda-feira entre o Irão e os países árabes do Golfo foi adiado “no interesse do consenso”, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Sayyid Badr Albusaidi.

O Irão pretendia apresentar uma proposta, negociada com o Omã, para regular as rotas marítimas no estreito de Ormuz. A reunião foi adiada a pedido de alguns países da região, segundo um responsável iraniano citado pela agência Fars. Teerão e Mascate deverão agora procurar uma nova data.

O adiamento acontece depois de a Arábia Saudita ter suspendido o funcionamento do oleoduto que permitia transportar petróleo sem passar pelo estreito de Ormuz.

Huthis avançam no Iémen e atacam Arábia Saudita

A ofensiva dos rebeldes Huthis ao longo da costa do Mar Vermelho está a agravar o conflito no Iémen, numa das maiores vagas de combates no país dos últimos anos.

Os meios de comunicação estatais sauditas divulgaram imagens de casas e de uma mesquita danificadas num alegado ataque transfronteiriço dos Huthis na província de Jazan, no sul da Arábia Saudita. Os rebeldes reivindicaram também um ataque contra uma base militar saudita numa província vizinha, depois de anunciarem a conquista da ilha de Perim, no estreito de Bab el-Mandeb, que controla a entrada do Mar Vermelho.

A ofensiva coloca Washington perante um novo dilema: apoiar os aliados sauditas e proteger a navegação comercial, sem abrir uma nova frente de guerra. Segundo fontes citadas pela Reuters, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman pediu ajuda militar a Donald Trump para combater os Huthis, mas recebeu, para já, apenas apoio de informações.

Os Estados Unidos bombardearam os Huthis durante dois meses em 2025, mas Trump suspendeu a campanha depois de o grupo ter anunciado que deixaria de ameaçar navios no Mar Vermelho.

Israel e Líbano retomam negociações

Israel e o Líbano vão reunir-se em Roma, em outubro, para discutir um acordo de segurança negociado pelos Estados Unidos, destinado a reduzir as hostilidades ao longo da fronteira entre os dois países.

A informação foi avançada por um responsável do Departamento de Estado norte-americano à Reuters. O mesmo responsável afirmou que a implementação do acordo continua a ser o único mecanismo viável para restabelecer a soberania do Líbano e garantir a segurança de Israel.

Os embaixadores israelita e libanês vão reunir-se em Washington na próxima semana. A sétima ronda de negociações em Roma terminou em agosto sem avanços nas questões territoriais mais importantes.