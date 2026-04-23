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As declarações foram feitas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, durante uma reunião com o enviado especial da Coreia do Sul, realizada em Teerão. As palavras do chefe da diplomacia iraniana foram divulgadas pelo Governo do Irão e reproduzidas por vários meios internacionais, incluindo a Sky News.

“A agressão dos EUA e de Israel é a raiz da insegurança no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz”, afirmou Araghchi, acrescentando que o Irão, enquanto Estado costeiro, “tomou medidas ao abrigo do direito internacional para defender a sua segurança e os seus interesses”. Segundo o governante, “a responsabilidade pelas consequências recai sobre os agressores”.

O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, por onde passa uma parte significativa do comércio global de petróleo. As declarações de Teerão surgem num contexto de elevada tensão regional e de crescente preocupação internacional com a estabilidade da navegação e da segurança energética no Médio Oriente.