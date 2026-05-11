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As declarações foram feitas pelo porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baghaei, citado pela Al Jazeera, que descreveu a proposta como um contributo “generoso e responsável” para a estabilidade regional.

Entre as exigências apresentadas por Teerão estão o fim do conflito, o levantamento do que classifica como “bloqueio e pirataria” por parte dos Estados Unidos e a libertação de fundos iranianos congelados em bancos internacionais devido à pressão de Washington.

A proposta inclui ainda a garantia de passagem segura no estreito de Ormuz e medidas para reforçar a segurança na região e no Líbano.

Esmail Baghaei sublinhou que o Irão mantém abertura para soluções diplomáticas, mas também disponibilidade para o confronto. “Sempre que formos forçados a lutar, lutaremos, e sempre que houver espaço para a diplomacia, aproveitaremos essa oportunidade”, afirmou.

O porta-voz acusou ainda os Estados Unidos de adotarem posições “irrazoáveis” e considerou que a estabilidade regional foi afetada pela rejeição norte-americana da resposta iraniana.

Ontem, o Presidente dos EUA, Donald Trump, classificou como “totalmente inaceitável” a resposta do Irão à proposta norte-americana para um acordo de paz.

Numa publicação na Truth Social, Trump acusou ainda Teerão de estar a “jogar jogos” com os Estados Unidos e com o resto do mundo, reiterando a linha vermelha de Washington: o Irão não pode desenvolver armas nucleares nem “manter a economia mundial refém”.

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