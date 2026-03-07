Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo Araghchi, o ataque a infraestruturas essenciais constitui uma ação perigosa com “consequências graves”, responsabilizando os EUA pelo ocorrido.

A acusação surge num momento em que o Médio Oriente concentra mais de um quarto das centrais de dessalinização do mundo, infraestruturas vitais para transformar água do mar em água potável. Analistas alertaram que ataques a estas instalações poderiam colocar os países do Golfo numa situação crítica.

Araghchi sublinhou ainda que “atacar infraestruturas do Irão é uma ação perigosa com consequências graves. Os EUA criaram esse precedente, não o Irão”.

