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Cerca de 50 iranianos, oriundos de várias regiões do país, participaram no protesto com o objetivo de transmitir às autoridades norte-americanas que consideram o atual regime iraniano uma ameaça permanente para a população.

Os manifestantes admitiram a continuação do conflito armado, desde que resulte no fim da República Islâmica, defendendo que apenas uma mudança de regime poderá garantir segurança e direitos ao povo iraniano.

O protesto ocorre poucos dias depois de Estados Unidos e Irão terem acordado um cessar-fogo de duas semanas, descrito como frágil, anunciado na terça-feira, após várias semanas de confrontos militares.

No âmbito desse entendimento, os dois países enviaram delegações para o Paquistão, onde deverão decorrer negociações ao longo do fim de semana.

Os manifestantes em Lisboa manifestaram ceticismo quanto aos resultados do diálogo diplomático, defendendo que qualquer acordo que mantenha o atual regime no poder falhará os objetivos de estabilidade e segurança duradouras.

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