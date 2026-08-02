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O aviso prolonga-se até às 21h00 e a persistência de valores elevados vai sentir-se, sobretudo, na região interior.

Ainda assim, a previsão do instituto para o país aponta uma pequena descida da temperatura máxima e vento fraco a moderado.

Na grande Lisboa o céu estará pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será fraco a moderado.

Já no grande Porto o céu estará, geralmente, muito nublado e o vento será fraco.

No que diz respeito ao estado do mar, na Costa Ocidental são esperadas ondas de noroeste com um metro, sendo de um a 1,5 metros a sul do Cabo Mondego até ao início da manhã.

A temperatura da água do mar estará entre os 17 e os 20º.

Na Costa Sul as ondas serão inferiores a um metro e a temperatura da água estará entre os 20 e os 22º.

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