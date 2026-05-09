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Inicialmente, estavam sob aviso amarelo 14 distritos devido à precipitação intensa e trovoada. Durante a tarde, o IPMA alargou o alerta aos distritos de Viseu e Vila Real, também devido à previsão de chuva.

Nos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja, ao aviso por precipitação junta-se ainda um aviso amarelo por vento forte até às 18h00, com rajadas que poderão atingir os 75 quilómetros por hora, sobretudo no litoral e nas zonas montanhosas.

Já os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro deverão manter o aviso amarelo por chuva forte durante o domingo, prolongando-se até à meia-noite de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três níveis, é emitido quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

Para este sábado, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado e ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, especialmente até ao final da manhã nas regiões Centro e Sul e, a partir da tarde, no Norte e Centro. Está ainda prevista uma ligeira descida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul.