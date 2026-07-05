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Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está hoje ativo - até às 23:00 - nos distritos Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Setúbal, Castelo Branco, Guarda e Bragança.

Também há agora mais distritos sob aviso laranja: Viana do Castelo, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Faro, Vila Real, Viseu e Porto estão sob aviso laranja, o segundo nível mais grave, devido à persistência de valores muito elevados de temperatura, quer da máxima, quer da mínima.

Na Madeira, também devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA mantém para hoje o aviso laranja nas regiões montanhosas, prolongando-o até às 18:00 de terça-feira, enquanto o resto da ilha da Madeira e o Porto Santo se encontram sob aviso amarelo, que se estende igualmente até às 18:00 de terça-feira.

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