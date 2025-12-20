A neve deverá cair inicialmente acima dos 1400/1600 metros, descendo para os 800/1000 metros no sábado e podendo atingir os 600 metros no domingo. A acumulação estimada varia entre 5 e 15 cm em várias serras, podendo ultrapassar os 20 a 30 cm nos pontos mais elevados, como a Serra da Estrela, Gerês e Montemuro.

As temperaturas mínimas no interior Norte e Centro poderão ficar próximas ou abaixo de 0.ºC, enquanto as máximas deverão oscilar entre 10 e 16.ºC. Nas regiões costeiras do Centro e Sul, os valores mais elevados podem chegar aos 10 a 12.ºC. O IPMA alerta para o risco de formação de gelo nas estradas das zonas mais altas.

Além do frio, prevê-se forte agitação marítima na costa ocidental, com ondas de noroeste entre quatro e seis metros. Os aguaceiros poderão ser pontualmente de granizo nas regiões Norte e Centro, mantendo-se ao longo do domingo.