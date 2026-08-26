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“Devido às condições meteorológicas que se registam no país, a IP realizou uma avaliação no local, tendo concluído não estarem reunidas as condições de segurança necessárias para a execução dos trabalhos previstos no IP3, entre os dias 26 e 28 de agosto”.

A IP previa os cortes ao trânsito desta quarta-feira até sexta-feira, entre as 21h e as 5h, entre os nós de Canas de Santa Maria e de São Miguel de Outeiro, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, no âmbito da empreitada de requalificação e duplicação do IP3 – que liga Viseu e Coimbra – no troço entre Santa Comba Dão e Viseu.

No âmbito deste projeto, foi já concretizada a intervenção de requalificação do troço compreendido entre o nó de Penacova (km 59), no distrito de Coimbra, e a ponte sobre o rio Dão (km 75,160), na zona de Santa Comba Dão (distrito de Viseu).

Em causa está a empreitada de duplicação e requalificação do troço do IP3, da atual plataforma dessa via entre Santa Comba Dão e Viseu, numa extensão de 27,5 quilómetros, num investimento de cerca de 103 milhões de euros.

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