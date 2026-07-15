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De acordo com a empresa, a recente queda do preço do ouro resulta sobretudo da alteração das expectativas em torno da política monetária da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos e não de uma mudança nos fundamentos do mercado.

A persistência da inflação e a manutenção de taxas de juro elevadas levaram os investidores a reduzir as expectativas de cortes nas taxas diretoras, reforçando o dólar e aumentando as yields das obrigações norte-americanas. Neste contexto, o ouro, que não gera rendimento sob a forma de juros, perdeu atratividade no curto prazo.

A Freedom24 considera, no entanto, que os principais fatores estruturais continuam praticamente inalterados. Entre eles destacam-se as compras de ouro pelos bancos centrais, que permanecem acima dos níveis registados antes da pandemia, o processo de diversificação das reservas internacionais por vários países, o elevado nível de dívida pública nas economias desenvolvidas e a persistência da incerteza geopolítica.

A análise refere ainda que as revisões em baixa das previsões de curto prazo por parte de alguns bancos de investimento não representam uma mudança da tese de investimento no ouro, mas antes um ajustamento do momento em que a valorização poderá ocorrer. Segundo a Freedom24, a principal diferença entre as projeções prende-se com o tempo durante o qual a Fed manterá uma política monetária restritiva.

Caso as taxas de juro permaneçam elevadas por mais tempo, o ouro poderá continuar a negociar sem uma tendência definida durante vários trimestres. Em contrapartida, uma desaceleração da inflação e o regresso das expectativas de cortes nas taxas diretoras poderão impulsionar uma nova valorização do metal.

Para os investidores, a empresa considera que o horizonte temporal assume agora maior relevância do que o momento de entrada. Enquanto os investidores de curto prazo continuam expostos a elevada volatilidade e à evolução da política monetária norte-americana, quem investe com uma perspetiva de vários anos poderá encontrar na atual correção uma oportunidade de entrada mais favorável.

Segundo a Freedom24, o debate em torno do ouro centra-se atualmente na duração do período de taxas de juro elevadas e não na viabilidade da tese de investimento de longo prazo, que continua a ser sustentada pelos mesmos fatores estruturais.

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