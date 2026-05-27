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De acordo com o novo Índice de Saúde Sustentável, desenvolvido pela Nova Information Management School (Nova IMS) e a que a Lusa teve acesso, quase metade dos portugueses (47%) faltou pelo menos um dia ao trabalho por motivos de saúde no último ano, enquanto 7,7% esteve ausente mais de 20 dias.

O estudo indica que a prestação de cuidados de saúde permitiu evitar, em média, 1,4 dias de ausência por trabalhador, o que se traduziu numa poupança direta de cerca de 800 milhões de euros. Já no domínio da produtividade, o SNS evitou a perda do equivalente a 11,1 dias de trabalho por pessoa, gerando uma poupança adicional de seis mil milhões de euros.

No total, o impacto combinado da redução do absentismo e do aumento da produtividade resultou numa poupança salarial de 6,8 mil milhões de euros que, tendo em conta a relação entre produtividade e remuneração, corresponde a um retorno económico global de 10,2 mil milhões de euros.

“O impacto do SNS na economia é inquestionável”, afirmou Pedro Simões Coelho, coordenador do estudo, sublinhando que o sistema perdeu algum peso na redução do absentismo, mas ganhou relevância no combate ao chamado presenteísmo — situações em que os trabalhadores estão presentes, mas com produtividade reduzida.

Segundo o responsável, esta evolução é consistente com o período pós-pandemia, marcado por novas formas de organização do trabalho. “Há agora uma enorme contribuição do SNS para a redução da perda de produtividade”, destacou.

A edição 2025/26 do Índice de Saúde Sustentável inclui uma atualização metodológica alinhada com a transição do SNS para um modelo de financiamento por capitação e integra, pela primeira vez, uma componente dedicada à prevenção. É nas dimensões relacionadas com o estado de saúde e a qualidade de vida que os utentes reconhecem maior impacto do sistema público.

Apesar de os autores alertarem para a impossibilidade de comparação direta com a edição anterior, o índice global de sustentabilidade do SNS fixa-se agora nos 59,3 pontos, numa escala de zero a 100. Este resultado reflete, entre outros fatores, o aumento significativo da despesa (+9,1%), a redução do stock de dívida vencida, a estabilização da qualidade dos cuidados e a diminuição da acessibilidade.

“O SNS continua a ter como principal ponto forte a qualidade, mas mantém fragilidades na acessibilidade, num contexto de elevada pressão financeira”, concluiu Pedro Simões Coelho.

Os resultados do estudo são apresentados esta quarta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

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