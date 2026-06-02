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A investigação, intitulada “Extracting Arguments and Motivations in Large-Scale Group Decision-Making”, recorre a modelos avançados de linguagem (LLMs) e a Grafos de Conhecimento (Knowledge Graphs) para analisar grandes volumes de opiniões e extrair os elementos considerados mais relevantes para a tomada de decisão.

Segundo a Devoteam, o excesso de informação em fóruns digitais, plataformas colaborativas ou processos participativos gera frequentemente conteúdos repetidos, fragmentados ou emocionais, dificultando a identificação de padrões e podendo conduzir a interpretações erradas.

Segundo João Carneiro, Head of AI and R&D Manager na Devoteam, a metodologia permite evitar decisões de gestão incorretas ao identificar as verdadeiras causas por detrás das opiniões expressas.

“Evitamos que as empresas tomem decisões erradas e dispendiosas ao dar-lhes uma visão clara e estruturada do porquê de cada opinião”, afirma.

A solução distingue-se das ferramentas de IA mais comuns por recorrer a Grafos de Conhecimento para estruturar as relações entre argumentos, permitindo explicar a lógica e as motivações subjacentes a diferentes opiniões e transformar informação subjetiva em conhecimento acionável.

A Devoteam considera que a publicação do artigo científico reforça a sua aposta em equipas de Investigação Aplicada, destacando o investimento realizado em infraestrutura, tempo e talento especializado para converter conhecimento científico em soluções empresariais.

Para Bruno Tavares, Chief Technology Officer da Devoteam Portugal, o investimento em Investigação e Desenvolvimento procura criar uma base sólida de conhecimento para apoiar a tomada de decisão.

“O nosso objetivo é que os nossos clientes, em qualquer setor, possam tomar decisões informadas, alicerçadas em dados e conhecimento. Vamos manter e reforçar este investimento, acreditando que é o caminho para inovar e avançar o estado da arte”, refere.

Segundo a consultora, a tecnologia deverá ser aplicada nos próximos dois anos em áreas como a análise de feedback interno, a avaliação da opinião pública e processos colaborativos complexos, podendo ser utilizada em diferentes setores de atividade.

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