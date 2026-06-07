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O estudo procura mães que trabalhem a tempo inteiro e tenham filhos a viver em casa.

Segundo uma publicação no Instagram da Universidade as participantes são convidadas para uma entrevista de 45 a 60 minutos, no ISEG – Universidade de Lisboa, entre 24 e 29 de junho, e receberão 40€ como compensação.

O objetivo da investigação é compreender como as pessoas comunicam, se integram e lidam com contextos organizacionais, incluindo trabalho, redes sociais e bem-estar.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Texas State Communication Studies (@txstcommstudies)

Segundo se pode ler no site da Texas State University, Stephanie Dailey é professora universitária de Estudos da Comunicação na e investigadora na área da comunicação organizacional. O trabalho centra-se em perceber como as pessoas comunicam, se integram e desenvolvem sentido de pertença em contextos organizacionais, explorando temas como socialização no trabalho, identidade organizacional, redes sociais e bem-estar. Utiliza diferentes metodologias de investigação, incluindo abordagens qualitativas, quantitativas e mistas, e tem publicações em revistas académicas de referência na área da comunicação e gestão.

Para além da investigação, é também reconhecida pelo trabalho enquanto docente, tendo recebido prémios de excelência no ensino e obtido avaliações positivas consistentes dos estudantes. Participa ainda em atividades editoriais e em associações académicas internacionais ligadas à comunicação organizacional.

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