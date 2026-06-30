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O financiamento, atribuído através da modalidade Proof of Concept, permitirá avançar com o projeto Pan-European Earthquake Selection Platform, que pretende transferir para a academia e para a indústria uma inovação desenvolvida no âmbito do projeto STAND4HERITAGE, financiado pelo ERC entre 2018 e 2025 com três milhões de euros.

Segundo Paulo Lourenço, a evolução da engenharia sísmica tem permitido encontrar soluções mais seguras e económicas, contribuindo para reduzir perdas e aumentar a resiliência das comunidades. O investigador explica que a previsão da segurança das construções depende da seleção adequada dos movimentos sísmicos utilizados nas análises e considera que a nova plataforma pretende ultrapassar as limitações das ferramentas atualmente disponíveis, facilitando a sua utilização na investigação, no ensino e na indústria, além de abrir caminho à sua comercialização.

Esta é a 15.ª bolsa ERC atribuída à Universidade do Minho desde 2012, abrangendo diferentes áreas científicas, e a segunda conquistada pelo ISISE. No conjunto, estes financiamentos representam mais de 24,5 milhões de euros para a instituição.

Paulo Lourenço considera que a nova distinção representa um importante incentivo para a equipa de investigação do ISISE, que descreve como uma referência mundial na área.

O Conselho Europeu de Investigação é uma das principais entidades europeias de financiamento científico. As bolsas "Proof of Concept" destinam-se a apoiar investigadores já financiados pelo ERC na transformação dos resultados da investigação em soluções com potencial de mercado, abrangendo aspetos como validação técnica, viabilidade, propriedade intelectual, estratégia comercial ou criação de empresas.

Professor catedrático da Universidade do Minho desde 2006, Paulo Lourenço é especialista em engenharia sísmica, conservação estrutural e engenharia forense. Ao longo da carreira, participou em trabalhos realizados em mais de duas centenas de monumentos, incluindo 20 classificados como Património Mundial da UNESCO, em vários países.

O investigador coordena desde 2007 o mestrado europeu em Análise Estrutural de Monumentos e Construções Históricas, distinguido com o Prémio Europa Nostra em 2017, e presidiu durante duas décadas à edição do International Journal of Architectural Heritage. É também presidente do Conselho Científico Internacional sobre Estruturas Patrimoniais (ISCARSAH), integrado no Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS).