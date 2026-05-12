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O L2A5 é um anticorpo altamente específico que reconhece assinaturas moleculares presentes apenas nas células tumorais. Ao identificar moléculas de açúcar, os chamados glicanos, associadas a tumores numa configuração exclusiva das células malignas, a tecnologia evita a ligação ao tecido saudável, superando uma das principais limitações das abordagens atualmente existentes.

A dificuldade em diferenciar, ao nível molecular, células cancerígenas de células normais tem condicionado tanto o diagnóstico precoce como o desenvolvimento de terapias mais seletivas. Embora os glicanos alterados sejam reconhecidos como potenciais marcadores tumorais, estruturas semelhantes podem estar presentes em células saudáveis, o que aumenta o risco de efeitos adversos.

Segundo a investigadora, o avanço resultou de um trabalho científico prolongado. “Foi um processo cumulativo. Quando verificámos que o anticorpo se ligava ao tecido tumoral, mas não ao tecido saudável, percebemos o seu potencial terapêutico”, explica Paula Videira.

O desenvolvimento do L2A5 é o resultado de vários anos de investigação académica na área da glicobiologia associada ao cancro, uma disciplina marcada por elevada complexidade científica. O projeto envolveu colaborações com a Universidade NOVA de Lisboa, o Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil e o Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.

O anticorpo encontra-se patenteado e apresenta potencial para aplicação em diagnóstico oncológico e no desenvolvimento de terapias direcionadas, incluindo conjugados anticorpo-fármaco, uma área considerada estratégica na medicina personalizada.

Paula Videira e a sua equipa integram o grupo de três finalistas na categoria Investigação do Prémio Inventor Europeu 2026. Os vencedores serão anunciados a 2 de julho, numa cerimónia a decorrer em Berlim, organizada pelo Instituto Europeu de Patentes.

Além do prémio principal, será ainda atribuído um Prémio do Público, decidido através de uma votação que combina a escolha do público com a avaliação de um júri independente. A votação decorre até à data da cerimónia.

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