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A investigação, liderada pelo professor e cientista João Conde, recebeu um financiamento de 150 mil euros do programa ERC Proof of Concept, do European Research Council, com o objetivo de aproximar a investigação pré-clínica da realidade dos doentes.

O projeto, denominado APOLLO-BC, pretende recriar em laboratório características físicas reais dos tumores da mama, como rigidez dos tecidos, fluxo de fluidos e capacidade de penetração dos fármacos, fatores que influenciam diretamente a eficácia dos tratamentos.

Segundo os investigadores, muitos testes laboratoriais falham por utilizarem modelos simplificados, como culturas celulares bidimensionais, que não reproduzem o ambiente complexo onde o cancro se desenvolve no corpo humano.

“Queremos perceber se, ao reproduzir de forma mais fiel o ambiente do tumor, conseguimos prever melhor quais os tratamentos que realmente funcionam em cada doente”, explica João Conde.

A investigação centra-se em dois dos subtipos mais desafiantes da doença: o cancro da mama triplo-negativo e o HER2-positivo, ambos conhecidos pela variabilidade na resposta às terapias existentes.

Ao longo de 18 meses, o projeto irá testar pelo menos seis tratamentos já aprovados, utilizando amostras de cerca de 40 doentes, comparando os resultados obtidos no novo modelo com os sistemas laboratoriais tradicionais e com a resposta clínica real.

O objetivo é avaliar a capacidade do sistema em prever com maior precisão a eficácia dos medicamentos, ajudando a criar uma espécie de “mapa de decisão” terapêutico mais fiável.

Se validado, o sistema APOLLO-BC poderá representar um avanço significativo na forma como se testam tratamentos oncológicos, reduzindo a distância entre investigação laboratorial e aplicação clínica.

A plataforma poderá ainda ser adaptada a outros tumores sólidos, como os do pâncreas, pulmão, ovário, próstata e colorretal, ampliando o impacto potencial da tecnologia.

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