Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção ocorreu na sequência de uma queixa apresentada pela própria a 15 de julho, na esquadra da Reboleira. A mulher alegou ter sido vítima de um roubo dois dias antes, quando regressava a casa. Segundo a sua versão, dois indivíduos ter-lhe-iam retirado o telemóvel com um esticão e revistado a mala à procura de bens de valor, fugindo de seguida.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

No entanto, a investigação policial detetou várias incongruências no relato, bem como fragilidades factuais. As diligências permitiram apurar que o telemóvel não tinha sido roubado, mas sim vendido pela própria, que terá denunciado o falso crime para acionar o seguro e receber a respetiva indemnização.

Perante as evidências, a inquirição foi dada por terminada e a suspeita foi constituída arguida.

A PSP sublinha, em comunicado, que este tipo de ações prejudica a perceção real dos fenómenos criminais, podendo influenciar decisões operacionais e o policiamento preventivo. A força policial garante que continuará a combater este tipo de ilícitos, que este ano já totalizam mais de dez casos semelhantes na área metropolitana de Lisboa.