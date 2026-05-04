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Há concelhos em Portugal onde a oferta de casas para venda é composta exclusivamente por moradias e onde os preços podem custar menos de metade dos praticados nos grandes centros urbanos. A conclusão resulta de dados do Imovirtual, que apontam para uma realidade mais evidente no interior do país, marcada por preços mais baixos e uma estrutura habitacional distinta das zonas urbanas.

Segundo a análise, 53,7% dos concelhos portugueses apresentam uma oferta dominada por moradias, ou seja, acima de 80% do total disponível. Entre estes, existem 18 concelhos onde a totalidade dos imóveis à venda são moradias, sem qualquer apartamento anunciado.

O fenómeno estende-se a uma escala mais ampla: 94 concelhos registam entre 90% e 99% de moradias na oferta, enquanto outros 54 apresentam valores entre 80% e 89%, reforçando o caráter estrutural desta realidade no mercado imobiliário nacional.

Os preços acompanham esta tendência. Nos concelhos com oferta exclusivamente de moradias, o valor médio situa-se nos 135 mil euros, cerca de 69% abaixo da média nacional para este tipo de imóvel, fixada nos 430 mil euros. Já nos territórios onde as moradias representam mais de 80% da oferta, o preço médio sobe para 265 mil euros, ainda assim distante dos valores urbanos.

Nos grandes centros, os preços médios de moradias podem atingir os 649 mil euros, o que representa uma diferença de 381% face aos territórios mais rurais. Esta disparidade reflete fatores como a densidade populacional, a pressão da procura e a dinâmica económica de cada região.

Entre os concelhos com maior predominância de moradias destacam-se Castanheira de Pêra, Góis e Fornos de Algodres, onde os preços médios se mantêm significativamente mais baixos.

Também ao nível das tipologias se observam diferenças relevantes. Nestes territórios, cerca de 44% das moradias são T5 ou superiores e 36% são T4, indicando imóveis de maior dimensão, vocacionados para famílias. Em contraste, nos mercados urbanos predominam tipologias mais pequenas, como T2 e T3.

A nível nacional, o preço médio das moradias (430 mil euros) continua a ser superior ao dos apartamentos (385 mil euros), evidenciando que o valor desta tipologia varia significativamente consoante o território.

Para Sylvia Bozzo, Marketing Manager do Imovirtual, os dados revelam um mercado cada vez mais fragmentado, em que a tipologia dominante varia de forma acentuada entre regiões. Nos centros urbanos, a moradia é mais escassa e valorizada, enquanto em muitos concelhos do interior constitui a base da oferta e está associada a preços mais baixos.

Geograficamente, esta realidade é mais visível no Interior Norte, nomeadamente em Bragança, Guarda e Viseu, bem como no Alentejo, em distritos como Évora, Beja e Portalegre, além de várias ilhas dos Açores.

O cenário traçado aponta para um mercado imobiliário segmentado, onde fatores como localização, tipologia e densidade populacional são determinantes na definição dos preços, revelando realidades distintas entre zonas urbanas e territórios de baixa densidade.

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