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No litoral oeste, a manhã será marcada por nebulosidade, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso. O cenário geral aponta para céu pouco nublado ou limpo, ainda que com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã em várias regiões.

As previsões indicam também uma descida da temperatura no Norte e Centro, enquanto no Sul se prevê uma ligeira subida da temperatura máxima, mais significativa na costa sul do Algarve.

O vento soprará de noroeste, fraco a moderado (até 30 km/h), podendo atingir rajadas por vezes fortes (até 40 km/h) nas terras altas a partir do final da tarde.

Na região da Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se em geral pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã, e vento fraco a moderado de noroeste.

Já na região da Grande Porto, espera-se também céu pouco nublado, com mais nuvens até ao final da manhã e neblina ou nevoeiro matinal. O vento será fraco, tornando-se fraco a moderado a partir da tarde.

No estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste entre 1 e 1,5 metros, com temperatura da água entre 16 e 18 graus Celsius. Na costa sul, as ondas deverão ser inferiores a 1 metro, com a temperatura da água entre 19 e 21 graus.

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