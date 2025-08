Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cinco distritos do continente vão estar sob aviso vermelho entre segunda e terça-feira, devido ao tempo quente, anunciou esta madrugada o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são eles Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga, que vão estar sob aviso vermelho entre as 6h00 de segunda-feira e as 18h00 de terça-feira.

Ainda de acordo com o IPMA, os restantes distritos estão com avisos laranja e amarelo, variando nos dias entre este domingo e terça-feira.

O aviso vermelho é o mais elevado na escala utilizada pelo IPMA e representa uma situação meteorológica de risco extremo, enquanto o laranja, o segundo mais grave, é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Refira-se que Portugal continental entrou este domingo em situação de alerta. A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, anunciou esta medida neste sábado, salientando que "esta decisão decorre da manutenção de temperaturas muito altas, baixos níveis de humidade e da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de resposta ao risco de incêndio em grande parte do território português".

A situação de alerta entrou em vigor às 0h00 e prolonga-se até às 23h59 de quinta-feira.