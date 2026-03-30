O programa destina-se a projetos em fase inicial (early-stage) nas áreas da tecnologia e dos serviços avançados, direcionado a empreendedores e equipas provenientes do sistema regional de investigação e inovação, incluindo instituições de ensino superior, centros tecnológicos, centros de transferência de tecnologia e outras entidades de investigação e desenvolvimento (I&D). O objetivo central é acelerar a transição do conhecimento científico e académico para soluções competitivas no mercado global.

Ao longo do percurso de aceleração, os participantes terão acesso a um ecossistema de apoio abrangente, que inclui workshops práticos, sessões de mentoria personalizada (one-to-one) e acompanhamento próximo de cada projeto. O programa promove ainda momentos de networking estratégico com especialistas do setor e parceiros de referência, bem como uma preparação intensiva para a apresentação das soluções a investidores e outros stakeholders relevantes.

O processo culmina no Demo Day, integrado no Startup Capital Summit, onde as equipas participantes apresentam os seus projetos perante uma audiência composta por investidores e entidades influentes do ecossistema de inovação.

Com um historial de impacto significativo, o INEO START já apoiou 168 equipas, contribuindo para a criação de mais de 40 startups inovadoras que reforçam o tecido empresarial de Coimbra e da Região Centro.

As candidaturas para a 15.ª edição do programa decorrem até 12 de abril. Mais informações e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial do Instituto Pedro Nunes e nas plataformas associadas ao evento.