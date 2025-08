Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa nota conjunta, as instituições destacam o papel das universidades e politécnicos como espaços de convivência intercultural, onde se promove o respeito pela diversidade, a compreensão mútua e a cooperação entre os povos.

“Nos nossos campi cruzam-se culturas, religiões, línguas e vivências distintas”, lê-se no comunicado, onde se enaltece a importância da vida académica na formação de cidadãos críticos, solidários e conscientes do mundo que os rodeia.

As instituições de ensino superior reafirmam o seu compromisso com os princípios da dignidade humana, da solidariedade, da paz e do respeito pelo direito internacional.

O documento termina com uma nota de esperança, reiterando a convicção de que o espírito de abertura e diálogo cultivado diariamente nas IES poderá, a seu tempo, contribuir para “um futuro mais justo, pacífico e seguro para todos”.

O comunicado é subscrito pelos membros do CRUP e do CCISP.