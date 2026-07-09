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O número de empresas declaradas insolventes aumentou em junho, com 151 insolvências registadas, mais 22 do que no mesmo mês de 2025, o que representa uma subida de 17,1%. Ainda assim, no conjunto do primeiro semestre de 2026, as insolvências declaradas apresentam uma ligeira redução de 0,7% face ao período homólogo.

De acordo com os dados divulgados pela Iberinform, as declarações de insolvência apresentadas pelas próprias empresas diminuíram 7,6% no acumulado do semestre, passando de 512 para 476 processos. Em sentido contrário, as insolvências requeridas por terceiros cresceram 7,7%, correspondendo a mais 30 processos do que no mesmo período de 2025.

Lisboa, Porto e Braga são os distritos com maior número de insolvências declaradas no primeiro semestre, com 210, 178 e 118 processos, respetivamente. Em comparação com igual período do ano passado, Lisboa registou um aumento de 1,4%, enquanto o Porto e Braga apresentaram reduções de 18% e 8,5%.

As maiores subidas homólogas verificaram-se na Madeira (+109%), Beja (+100%), Vila Real (+75%), Angra do Heroísmo (+50%), Viana do Castelo (+50%), Faro (+45%), Setúbal (+36%), Portalegre (+33%) e Évora (+25%). Em sentido inverso, Castelo Branco (-32%), Guarda (-29%) e Coimbra (-27%) registaram os maiores decréscimos.

Por setores de atividade, destacam-se os aumentos das insolvências nas Telecomunicações (+50%), Hotelaria e Restauração (+26%) e Outros Serviços (+7,2%). Já a Indústria Extrativa (-100%), Agricultura, Caça e Pesca (-14%) e Comércio por Grosso (-12%) registaram as maiores reduções.

Também os encerramentos de processos de insolvência aumentaram. Em junho, cresceram 14% face ao mesmo mês de 2025 e, no acumulado do ano, o acréscimo ultrapassa os 20%. Os encerramentos com plano de insolvência aumentaram em 37 processos, o equivalente a uma subida de 65%.

Porto, Lisboa e Braga lideram igualmente o número de insolvências encerradas, com 326, 315 e 159 processos, respetivamente. Face ao primeiro semestre de 2025, estes distritos registaram aumentos de 21%, 13% e 15%.

No que diz respeito à criação de empresas, a tendência mantém-se de desaceleração. Em junho foram constituídas 3.086 empresas, menos 571 do que no mesmo mês de 2025, o que representa uma quebra de 16%.

No acumulado do primeiro semestre, foram constituídas 26.940 novas empresas, menos 5,6% do que no período homólogo, prolongando a trajetória descendente observada desde 2024.

Lisboa concentrou o maior número de novas empresas, com 8.257 constituições, menos 4,2% do que em 2025. Seguem-se o Porto, com 4.713 (-4,1%), Setúbal, com 2.166 (-3,9%), e Braga, com 2.112 (-4,3%).

Os distritos que registaram aumentos na constituição de empresas foram Angra do Heroísmo (+9,2%), Vila Real (+3,2%), Coimbra (+1,9%) e Santarém (+0,8%). Em contrapartida, as maiores reduções verificaram-se em Évora (-23%), Madeira (-23%), Guarda (-20%), Ponta Delgada (-14%), Horta (-14%) e Viana do Castelo (-12%).

Por setores, apenas a Indústria Extrativa (+25%) e a Construção e Obras Públicas (+6,7%) registaram crescimento na criação de empresas até ao final de junho. Todos os restantes apresentaram quebras, com destaque para Eletricidade, Gás e Água (-36%), Agricultura, Caça e Pesca (-33%), Telecomunicações (-23%) e Transportes e Comércio a Retalho, ambos com uma redução de 15%.

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