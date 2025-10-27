Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O agente de controlo biológico — o inseto australiano Trichilogaster acaciaelongifoliae — foi introduzido em 2015, após testes e análises de risco, e tem mostrado ser uma ferramenta eficaz, segura e sustentável para apoiar a recuperação dos ecossistemas dunares.

"Cinco anos após o estabelecimento do agente, a produção de sementes apresenta uma redução muito significativa, de até 98%. Ao fim de nove anos, a produção de sementes praticamente desapareceu nas áreas onde o agente está estabelecido há mais tempo", explica Liliana Neto Duarte, investigadora do Centro de Ecologia Funcional (CFE) e do Centro de Investigação de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade (CERNAS/ESAC/IPC), e primeira autora do estudo publicado na Journal of Environmental Management.

O estudo acompanhou durante seis anos árvores de acácia-de-espigas em várias dunas da região Centro de Portugal. Os investigadores verificaram que o aumento das galhas formadas pelo inseto leva a uma forte redução na produção de vagens e sementes, impedindo a regeneração da espécie e enfraquecendo algumas árvores, que podem morrer sob forte pressão do inseto.

Elizabete Marchante, investigadora do CFE/FCTUC, salienta que "este é um passo essencial para quebrar o ciclo reprodutivo da acácia-de-espigas, criando condições para a regeneração da vegetação nativa dunar". Os investigadores recomendam que o controlo biológico seja integrado com outras práticas, como corte mecânico e manutenção de árvores portadoras de galhas, para garantir a eficácia a longo prazo.

O sucesso desta abordagem reforça a importância de estratégias integradas de gestão de espécies invasoras na Europa, utilizando soluções naturais que reduzem custos e aumentam a eficácia do controlo.

