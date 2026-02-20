Na sequência da reportagem da Investigação SIC sobre o crescimento da inseminação caseira em Portugal, prática que tem aumentado num contexto de listas de espera de três anos e meio no SNS e escassez de dadores, a Ordem dos Biólogos veio a público alertar para os riscos clínicos, jurídicos e éticos desta solução fora do enquadramento da Procriação Medicamente Assistida (PMA)
Inseminação artificial caseira: "O desejo legítimo de ter um filho não pode justificar a exposição da mulher e da futura criança a riscos clínicos e jurídicos evitáveis"
20 fev 2026 13:11
- MadreMedia · Vida · 19 fev 2026 20:44
Ordem dos Biólogos alerta para riscos da inseminação caseira
