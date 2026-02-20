Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Ordem dos Biólogos veio a público alertar para os riscos da inseminação caseira. Em comunicado, considera “essencial esclarecer os riscos associados a esta prática e reafirmar a importância do enquadramento científico e legal da Procriação Medicamente Assistida”. A exposição de casos fora do sistema regulado levanta “preocupações sérias de saúde pública, de proteção jurídica da criança e de responsabilidade profissional”.

Em causa está a reportagem “Submundo da fertilidade: inseminação caseira cresce sem controlo em Portugal” da SIC que revelou a existência de centenas de homens a oferecer sémen através de grupos nas redes sociais, num fenómeno impulsionado pelas listas de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e pelos custos da procriação medicamente assistida (PMA). Segundo a investigação, trata-se de uma prática feita “sem qualquer vigilância médica”, com potenciais riscos para a saúde e implicações legais.

A Ordem sublinha que, ao contrário do sistema regulado, onde há rastreio rigoroso de doenças infecciosas, avaliação genética, controlo do número de descendentes por dador e garantia de rastreabilidade laboratorial assegurada por biólogos clínicos e embriologistas, na inseminação caseira “tais garantias podem não existir”, expondo mulheres e crianças a riscos evitáveis e a incertezas legais quanto à filiação e identidade.

Citada no comunicado, a bastonária Maria de Jesus Fernandes afirma que “o desejo legítimo de ter um filho não pode justificar a exposição da mulher e da futura criança a riscos clínicos e jurídicos evitáveis”, defendendo que a resposta às dificuldades de acesso deve passar pelo reforço do sistema público e não pela “banalização de práticas sem controlo clínico, laboratorial e legal”.

O contexto ajuda a explicar o crescimento deste “submundo”: de acordo com dados do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), o tempo médio de espera no SNS é de três anos e meio. Há escassez de dadores, sobretudo masculinos, e mulheres podem atingir o limite de idade (40 anos) enquanto aguardam tratamento. O presidente do CNPMA considerou esta situação “não aceitável”, sublinhando que a lei reconhece o direito ao tratamento, mas o sistema público não consegue dar resposta. No privado, os custos são elevados.

No estrangeiro, e de forma nada escondida, existem bancos como o Cryos, na Dinamarca, que vendem amostras entre 100 e 700 euros, com exames obrigatórios. Já nas redes sociais e aplicações informais, o acesso pode existir “ou não” a exames médicos, e o contacto pode passar por relações sexuais ou pelo chamado “método do copinho”.

Embora reconheça as dificuldades de acesso, a Ordem sustenta que “a resposta a essas dificuldades não pode passar pela banalização de práticas sem controlo clínico, laboratorial e legal”. No regime de PMA, os dadores são sujeitos a rastreio rigoroso de doenças infecciosas, como VIH, hepatites e sífilis, e a avaliação genética para excluir patologias hereditárias graves, além da análise de antecedentes clínicos e do cumprimento de critérios técnicos definidos por lei. Fora desse enquadramento, “tais garantias podem não existir”. Aliás, na reportagem vê-se que um dos dadores apresente análises falsificadas.

A ausência de regulação pode ainda gerar incertezas quanto à filiação, responsabilidade parental e direito da criança à identidade e historial clínico, bem como eliminar o controlo sobre o número de descendentes por dador, aumentando o risco de consanguinidade. Casos internacionais ilustram os perigos de falhas de controlo, nos Países Baixos, um dador terá tido mais de mil filhos; na Dinamarca, um dador portador de uma mutação genética rara tornou-se pai de quase 200 crianças antes de a situação ser detetada.

A Ordem sublinha que a segurança da PMA assenta num sistema técnico altamente regulado, em que o biólogo clínico ou embriologista valida dadores, interpreta análises serológicas e genéticas, processa gâmetas em ambientes controlados e assegura a rastreabilidade das amostras segundo normas nacionais e europeias.

A Ordem reconhece a necessidade de reforçar a capacidade do setor público, defendendo investimento e aumento da resposta do SNS, mas conclui que “a parentalidade deve começar com responsabilidade” e que “a ciência e a lei existem para proteger a vida, não para serem contornadas”.