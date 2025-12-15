Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os dados, escreve esta segunda-feira o Diário de Notícias, revelam um aumento sustentado do número de investigações em curso, abrangendo suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e outros crimes conexos. A tendência tem sido acompanhada por um reforço das unidades especializadas da PJ dedicadas ao combate à corrupção e à criminalidade organizada.

Segundo responsáveis da investigação criminal, este crescimento resulta de vários fatores, entre os quais uma maior capacidade de deteção, o cruzamento de informação financeira, a cooperação internacional e um aumento das denúncias, quer por cidadãos, quer por entidades públicas e privadas.

Grande parte dos inquéritos envolve suspeitas ligadas à administração pública, autarquias, contratação pública e setores regulados, embora também existam investigações no setor privado. Muitos dos processos são complexos, exigindo longos períodos de investigação, análise documental extensa e perícias financeiras.

Apesar do aumento de inquéritos, fontes ligadas ao setor da justiça sublinham que os processos por corrupção continuam a enfrentar desafios, nomeadamente a morosidade processual e a dificuldade em obter prova direta. Ainda assim, as autoridades consideram que o reforço da investigação tem contribuído para uma maior dissuasão e para o aumento da visibilidade do combate a este tipo de criminalidade.

__

