Nos últimos anos, os medicamentos à base de análogos da hormona GLP-1, como o Wegovy, popularizaram-se entre quem procura perder peso de forma rápida. Agora, empresas do setor biotecnológico querem levar a mesma lógica ao mundo animal: os cães poderão vir a ser os próximos a beneficiar — ou a ser alvo — destas terapias de controlo do apetite, diz o The Guardian.

Uma empresa anunciou o início de ensaios para um implante denominado OKV-119, que liberta exenatida, uma substância que imita a ação da hormona GLP-1. A promessa é clara: reduzir o impulso alimentar em animais de estimação, evitando o aumento de peso excessivo e as complicações associadas. O objetivo é colocar o produto no mercado em 2028.

O excesso de peso em cães e gatos não é uma questão menor. Segundo o relatório de 2024 da associação UK Pet Food, cerca de 50% dos cães e 43% dos gatos apresentam excesso de peso. Esta condição está associada a menor longevidade e a doenças graves, como diabetes, problemas articulares, dificuldades respiratórias, doenças cardíacas e até cancro.

As causas são diversas: castração, idade avançada, pouca atividade física e, sobretudo, a tendência dos donos para ceder aos olhares insistentes e aos pedidos constantes de comida. O fenómeno é tão comum que os veterinários o apelidaram de “pester power”, ou seja, a incapacidade dos humanos de resistirem às súplicas dos seus companheiros de quatro patas.

Soluções tradicionais vs. fármacos inovadores

Até agora, as soluções mais prescritas passam por regimes alimentares específicos — dietas ricas em fibras e proteínas mas pobres em calorias — e pelo aumento da atividade física. No entanto, como explica a veterinária e investigadora em genética canina da Universidade de Cambridge, Eleanor Raffan, a disciplina dos donos é muitas vezes posta à prova.

Raffan defende que a primeira abordagem deve ser sempre o ajuste da dieta e do exercício, por serem métodos seguros e eficazes. Ainda assim, admite que, em situações de falhanço ou de necessidade urgente, o recurso a medicamentos pode ser legítimo, desde que os ensaios clínicos sejam rigorosos e controlados.

Do lado da empresa Okava, o diretor executivo Michael Klotsman afirma que o implante não elimina o interesse do animal pela comida, mas regula o comportamento: o cão continuará a comer, mas sem obsessão, sem mendigar insistentemente e sem devorar a comida em segundos.

Nem todos os especialistas estão convencidos de que esta é a melhor solução. Peter Sandøe, professor da Universidade de Copenhaga e diretor do Centro Dinamarquês para o Estudo do Bem-Estar Animal, alerta que existem alternativas mais simples e baratas: desde passeios extra a alimentadores de atividade, passando por dispositivos controlados por microchip que ajudam a gerir as refeições.

"Por que adotar a solução médica se há outras soluções que podem ser melhores para o bem-estar humano e animal?", questionou.

Outra preocupação prende-se com a saúde dos animais: a perda de apetite é frequentemente um sinal clínico importante. Se o cão ou gato deixar de comer, poderá ser difícil distinguir se está doente ou se o medicamento está simplesmente a cumprir a sua função. No caso dos gatos, por exemplo, a falta de alimento durante alguns dias pode originar lipidose hepática, uma doença potencialmente fatal.