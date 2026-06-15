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O estudo envolve vários países e integra a fase III do desenvolvimento do tratamento, que será testado em cinco hospitais portugueses, incluindo o IPO do Porto, o Hospital de Santa Maria, o Hospital de Gaia-Espinho, a CUF Descobertas e o Hospital de Portimão, segundo informação avançada pela comunicação social e por fontes ligadas ao projeto.

Em Portugal, o ensaio, revela o Jornal de Notícias, prevê a participação inicial de cerca de 15 doentes, num universo global que poderá chegar aos 500 participantes ao longo dos próximos anos. O recrutamento destina-se a pessoas com cancros da cabeça e do pescoço em estado avançado e que ainda não tenham sido submetidas a determinados tratamentos.

A nova terapêutica, administrada sob a forma de injeção, surge após resultados preliminares apresentados num congresso internacional de oncologia, onde foram observadas taxas significativas de redução tumoral em doentes tratados. Em alguns casos, registou-se mesmo o desaparecimento completo das lesões cancerígenas.

O investigador responsável pelo ensaio em Portugal adiantou que o primeiro doente deverá ser incluído já nas próximas semanas, sublinhando a importância da participação nacional neste tipo de estudos, que podem acelerar o acesso a terapias inovadoras.

O medicamento em estudo, conhecido como amivantamab, está também a ser investigado noutras patologias oncológicas e em diferentes combinações terapêuticas, sendo considerado uma das abordagens mais promissoras na oncologia de precisão.

Apesar do entusiasmo científico, os especialistas sublinham que se trata ainda de um ensaio clínico em fase experimental, sendo necessário avaliar a eficácia e segurança a longo prazo antes de qualquer eventual utilização generalizada.

A participação de Portugal neste tipo de estudos reforça a integração do país em redes internacionais de investigação clínica e pode permitir acesso precoce a tratamentos inovadores para doentes sem alternativas terapêuticas eficazes.

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