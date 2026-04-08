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Em comunicado, a força de segurança adianta que a operação “Saúde em Segurança”, iniciada na passada segunda-feira, tem como “objetivo contribuir para a prevenção e redução de incivilidades e ilícitos criminais em ambiente hospitalar, atuando como elemento dissuasor”.

Simultaneamente vão decorrer ações direcionadas para a fiscalização, deteção e identificação de elementos de segurança privada em eventual situação irregular no exercício de funções em unidades de saúde hospitalares.

Na nota, a PSP realça que, segundo os mais recentes dados divulgados pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), em 2024 foram registadas 2.581 situações de violência (mais 9% do que em 2023), “indicadores que caracterizam um universo complexo, extenso, disperso e composto por diferentes contextos sociais”.

Não foram ainda divulgados pela DE-SNS dados sobre este assunto relativamente a 2025.

Ainda de acordo com a DE-SNS, a violência psicológica continuou em 2024 a representar a principal tipologia de violência (68% das situações), seguindo-se a violência física (22%) e o assédio moral (7%), explica a polícia.

A PSP refere que em todo o país existem mais de 155.000 profissionais na área da saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, de diagnóstico e terapêutica, farmacêuticos e trabalhadores com funções de apoio, encontrando-se na sua área de jurisdição aproximadamente 80% hospitais, “o que acarreta especial responsabilidade, comprometimento e empenho na segurança e proteção deste importante setor da sociedade”.

A PSP lembra que foi aprovado em janeiro de 2022 o Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde, que veio preconizar a criação de um programa de policiamento de proximidade orientado para este setor, dando origem ao programa “Saúde em Segurança”.

Este programa visa prevenir e monitorizar a ocorrência de episódios de violência junto do SNS, promover uma cultura de segurança, fomentar a criação de parcerias ao nível regional e local, bem como incrementar a visibilidade policial junto das unidades de saúde hospitalares.

No âmbito do programa “Saúde em Segurança”, a PSP realizou no ano passado 38 reuniões com pontos focais do SNS, 96 ações de fiscalização, 119 de sensibilização para 1.656 profissionais de saúde e 376 outras ações de visibilidade policial junto dos hospitais.

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