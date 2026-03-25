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A inflação deverá subir até aos 2,8% (em vez de 2,1%) já este ano e a economia deverá crescer apenas 1,8% (e 1,6% em 2027), em vez dos 2,3% estimados em Dezembro do ano passado. O índice de preços no consumidor deverá começar a baixar no próximo ano, com uma inflação prevista de 2,3% em 2027 e o regresso aos 2% em 2028.

A explicação está no acerto dos dados relativos a 2025, nas tempestades do início do ano e na guerra com o Irão. Mas o cenário pode ficar ainda pior (ou melhorar), dependendo das tensões geopolíticas no Médio Oriente; um agravamento do conflito poderá ter

um impacto mais severo nos produtos energéticos, nos bens alimentares e nos fertilizantes.

Se as taxas de juro vão subir? O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, diz que "temos de manter a cabeça fria" e lembra que a situação é hoje muito diferente daquela em que nos encontrávamos em 2022, a sair de uma pandemia, com a Rússia a

invadir a Ucrânia e uma inflação a rondar os 5% na União Europeia.

Ainda assim, Álvaro Santos Pereira admite que existe um risco de subida das taxas de juro e dos indexantes de crédito, um assunto que será discutido na reunião de 30 de Abril do BCE - Banco Central Europeu, onde ele também tem direito de voto. "Como a presidente Lagarde disse, estamos preparados para reagir a qualquer

eventualidade".

"Não podemos ser alérgicos às reformas estruturais"

Uma eventual subida das taxas de juro poderá aumentar ainda mais a crise na habitação.

Os indicadores de acesso à habitação estão a deteriorar-se, ou seja, é cada vez mais difícil obter crédito para comprar casa. Actualmente, a taxa de esforço é superior a 40% em 104 municípios portugueses — o nível recomendado para garantir conforto financeiro e capacidade de poupança é 30%. Com a agravante de em muitos concelhos o arrendamento não ser alternativa.

Segundo o Banco de Portugal, a procura continua a ser muito superior à oferta, pressionando a subida dos preços da habitação. A prioridade, garante Álvaro Santos Pereira, tem de ser "aumentar a oferta" a criar mais habitação social.

Portugal está entre os países da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico com menos habitação social; 2% contra 20% ou até 30% nos Países Baixos e outros. "É fundamental investir e agilizar licenciamentos, diz Álvaro Santos Pereira.

O governador garante que o Banco de Portugal já fez e continuará a fazer as recomendações que considera necessárias ao governo, nesta e noutras matérias, nomeadamente no que diz respeito a reformas de fundo. "Não podemos ser alérgicos às reformas estruturais", defende.

Para Álvaro Santos Pereira, "promover reformas estruturais para crescer mais rapidamente" é pelo menos parte da solução para ter uma economia mais pujante e mais competitiva. "Para crescer mais, precisamos de ter mais produtividade e para ter mais produtividade precisamos de adotar novas tecnologias, como a inteligência artificial,

e fazer reformas".

"Temos de continuar a desendividar o Estado"

Amanhã, o INE — Instituto Nacional de Estatística divulga o saldo orçamental de 2025. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, já veio dizer que o excedente "será uma boa surpresa e uma boa notícia para o país".

Álvaro Santos Pereira, acredita que é preciso "continuar a desendividar o Estado", o que com excedente orçamental é mais fácil. Por outro lado, recorda que a margem orçamental está a diminuir, ou seja, há mais despesa.