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Na comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o responsável sublinhou que espera que "não haja qualquer impedimento" ao procedimento.

"Vamos fazer uma aquisição de 1.600 tablets para distribuir por todos os meios", afirmou, explicando que os dispositivos funcionarão como terminais de telecomunicações onde serão instaladas as novas aplicações operacionais.

De acordo com o dirigente, o concurso para o 'software' termina na próxima sexta-feira.

"Espero eu, correndo tudo da forma linear que se espera que ocorra, ao longo do final do mês de abril já teremos as primeiras viaturas com a geolocalização", salientou.

O objetivo é que o novo sistema permita não apenas saber onde estão as ambulâncias, mas integrá-las num modelo de despacho mais eficiente, capaz de organizar meios e otimizar tempos de resposta.

O responsável lamentou que o INEM continua sem um sistema de geolocalização ativo e contínuo em todas as ambulâncias.

"Seria a pessoa mais habilitada a dizer claramente que não há. Não há um sistema de geolocalização em todas as ambulâncias no sistema de emergência médica", observou.

Atualmente, segundo Luís Mendes Cabral, o instituto apenas consegue localizar uma viatura através da rede SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal).

Aos deputados, o presidente do INEM recordou que o registo das ambulâncias --- saída, chegada ao local, transporte ou disponibilidade --- depende sempre de uma ação manual dos operacionais.

"É uma decisão humana... Ou seja, implica uma interação do operacional em dizer: cheguei ao local ou cheguei ao hospital", admitiu.

Em fevereiro, quando foi ouvido na CPI ao INEM, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) alertou para a necessidade de modernizar o sistema tecnológico do INEM, defendendo que todas as ambulâncias deveriam estar equipadas com tablets que permitam acesso imediato à informação clínica dos doentes, geolocalização dos meios e registo automático das operações.

Para António Nunes, a ausência de equipamentos uniformizados continua a comprometer a eficiência do socorro.

"A ambulância devia ter um iPad [tablet]. Com ele coloco o número do utente, tenho a história clínica, sei para onde o doente deve ir e tenho geolocalização da viatura. A informação fica registada e não desaparece", defendeu, na ocasião.

O presidente do INEM disse ainda que a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) transferiu este ano 10 milhões de euros para o instituto, verba que já foi encaminhada para os corpos de bombeiros que asseguram meios de emergência pré-hospitalar.

Apesar desta transferência, Luís Mendes Cabral alertou que o instituto continua a enfrentar problemas estruturais de financiamento.

"Continuamos com um défice crónico que tem de ser resolvido por via do que será a nova lei orgânica do INEM", vincou.

Composta por 24 deputados para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras relativas à atual situação do INEM, a CPI foi aprovada em julho do ano passado por proposta da IL.

O foco inclui a atuação do INEM durante a greve do final de outubro e início de novembro de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.

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