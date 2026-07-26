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A denúncia dos trabalhadores aconteceu após o presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, ter afirmado, numa entrevista transmitida na sexta-feira pela RTP, a transferência de ambulâncias de emergência médica do INEM para as Unidades Locais de Saúde (ULS) e a transformação das atuais ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) em viaturas ligeiras.

“Não está em causa qualquer desmantelamento do dispositivo de emergência médica, a retirada de 100 ambulâncias do dispositivo operacional ou uma diminuição da capacidade de resposta às populações. Pelo contrário, o objetivo é reforçar a integração entre a emergência pré-hospitalar e os cuidados hospitalares, mantendo todos os meios integrados no Sistema Integrado de Emergência Médica sob coordenação nacional do INEM e acionamento pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes”, disse o INEM à agência Lusa.

Numa resposta enviada ao 24notícias, o presidente do INEM confirmou a transferência de 40 ambulâncias para unidades locais de saúde e a transformação de 44 ambulâncias de SIV em viaturas ligeiras. O INEM já garantiu que todas as alterações vão ser implementadas de forma gradual, planeada e articulada com as ULS, tendo Luís Mendes Cabral afirmado que haverá, este ano, um projeto-piloto de integração das ambulâncias com a ULS de Santa Maria e que as SIV vão aguardar a chegada das novas viaturas.

Os trabalhadores consideram que a decisão poderá aumentar os tempos de resposta, mas o INEM nega.

“O facto de as ambulâncias estarem estacionadas nos hospitais garante melhor distribuição, melhores condições de trabalho nas bases e melhor integração com o SNS”, afirmou Luís Mendes Cabral ao 24notícias. “Em relação às SIV, a transformação em ligeiros vai melhorar os tempos de resposta. Não só não vamos encerrar nada como vamos reforçar o dispositivo”, garantiu o presidente do INEM, acrescentado que não haverá qualquer transferência de funcionários.

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