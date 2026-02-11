Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A criança encontrava-se no interior do automóvel com a mãe, de 35 anos, e os dois irmãos gémeos mais novos, quando percebeu que a progenitora tinha ficado subitamente inconsciente. Sem hesitar, pegou no telefone e pediu ajuda aos serviços de emergência.

“Dentro do carro, com a mãe subitamente inconsciente e os dois irmãos mais novos a seu lado, não hesitou: ligou 112. A sua calma e colaboração exemplar foram decisivas para que a ajuda chegasse a tempo”, destacou o INEM, que elogiou a “coragem e lucidez” do menino, classificando-o como “um verdadeiro herói”.

Na chamada, divulgada pelo instituto, Rodrigo começa por se identificar e explicar a situação: “Olá! Aqui sou eu, eu me chamo Rodrigo, aqui a minha mãe que tem um problema aqui no coração e tem um pacemaker”. Ao longo da conversa, respondeu com serenidade às questões colocadas pelos profissionais de emergência, indicando a sua idade e a localização exata.

O menino informou que se encontrava junto a uma paragem de autocarro em Malpica do Tejo e que a mãe estava desmaiada dentro do carro, tendo chegado a abrir os olhos, mas voltado a perdê-los pouco depois. Indicou ainda que os irmãos gémeos, de seis anos, dormiam no interior do veículo, um Ford Focus.

Quando a mãe recuperou momentaneamente a consciência, Rodrigo transmitiu aos operadores que a progenitora se queixava de dores no coração, seguindo depois as instruções recebidas, nomeadamente a de ligar os quatro piscas, mantendo-se sempre em linha até à chegada do socorro.

A mulher foi assistida no local por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e pelos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, encontrando-se atualmente bem de saúde.

A partilha do áudio foi feita no âmbito das comemorações do Dia Europeu do 112. “Reconhecemos no Rodrigo a importância de saber ligar 112”, sublinhou o INEM.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.