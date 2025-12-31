Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O vulcão registou pelo menos sete sismos na noite de terça-feira, que foram sentidos a cerca de cinco quilómetros de distância, disse a chefe interina da Agência Geológica do Ministério da Energia e Minerais indonésio.

Os sismógrafos também detetaram sete sismos vulcânicos pouco profundos, juntamente com 14 sismos profundos e dois sismos tectónicos na região de Bener Meriah, acrescentou Lana Saria.

A dirigente disse que, com base nos resultados da monitorização visual e instrumental que mostram um aumento da atividade vulcânica em Bur Ni Telong, os cientistas elevaram o nível de alerta, do terceiro para o segundo mais elevado.

"As réplicas após eventos tectónicos locais indicam que a atividade magmática é facilmente desencadeada por perturbações tectónicas", disse Lana Saria, acrescentando que o aumento da atividade sísmica tem vindo a ocorrer desde julho e tornou-se mais intenso e superficial nos últimos dois meses.

A monitorização visual da agência mostrou o vulcão de 2624 metros de altura claramente visível, sem fumo na cratera. No entanto, Saria alertou para a possibilidade de erupção, incluindo explosões freáticas e gases vulcânicos perigosos perto de áreas com fumarolas e solfataras, aberturas na crosta terrestre que emitem vapor e gases.

As autoridades aconselharam os residentes e visitantes a permanecerem a pelo menos quatro quilómetros da cratera e a evitarem as zonas de fumarolas e solfataras durante os períodos nublados ou chuvosos, uma vez que as concentrações de gases podem ser fatais.

A região ainda está a recuperar das inundações e deslizamentos de terra catastróficos que atingiram 52 cidades e regências na ilha de Sumatra no início do mês, deixando 1.141 mortos, 163 desaparecidos e mais de sete mil feridos.

Só na área de Bener Meriah, 31 pessoas morreram e 14 continuam desaparecidas após as inundações e deslizamentos de terra, que interromperam o acesso a aldeias remotas e obrigaram a retirar mais de 2.100 residentes, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres indonésia.

A imprensa local referiu que os residentes de três aldeias num raio de dois quilómetros da cratera estão a ser retirados, uma vez que as autoridades temem que as fortes chuvas, combinadas com a atividade vulcânica, possam piorar as condições e complicar os esforços de evacuação.

A Indonésia, um arquipélago com mais de 280 milhões de habitantes, possui mais de 120 vulcões ativos e está localizada ao longo do 'Anel de Fogo', uma série de falhas sísmicas em forma de ferradura em torno do Oceano Pacífico.

