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A MASH resulta da acumulação de gordura no fígado, podendo provocar inflamação, lesões hepáticas e evoluir para complicações mais graves se não for tratada. Segundo a Novo Nordisk diz a Reuters cerca de dois em cada três indianos sofrem de doença hepática gordurosa, sendo esta uma patologia frequentemente silenciosa, com sintomas apenas em fases avançadas.

O Wegovy, cujo princípio ativo é o semaglutido, já estava aprovado na Índia para o tratamento da obesidade e controlo crónico do peso. Com esta nova indicação terapêutica, a empresa reforça a sua posição num mercado em rápido crescimento, onde compete com o Mounjaro, da Eli Lilly, e com versões genéricas de semaglutido produzidas por farmacêuticas indianas, como a Dr. Reddy's e a Sun Pharma.

Nos primeiros seis meses de 2026, a Novo Nordisk vendeu cerca de 76 mil unidades de Wegovy na Índia, de acordo com dados da consultora Pharmarack.

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