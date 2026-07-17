A autoridade reguladora do medicamento na Índia aprovou o Wegovy (semaglutido 2,4 mg), da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, para o tratamento da esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH), uma forma grave de doença hepática gordurosa.
Índia aprova Wegovy para tratamento de doença grave do fígado
17 jul 2026 16:02
- MadreMedia · Atualidade · 10 jul 2026 13:44
Wegovy recebe aprovação condicional para tratar doença hepática
- MadreMedia · Atualidade · 17 jul 2026 14:14
Wegovy em comprimido aprovado pela Comissão Europeia
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