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Os fogos ocorrem em Torre de Moncorvo, Boticas, Marco de Canaveses e Ponte de Lima.
Em Cabeça Boa, no concelho de Torre de Moncorvo, foi dado o alerta às 18:58 de sábado, 15 de agosto. A ocorrência mobiliza 337 operacionais e 110 meios no terreno.
Já em Boticas, no concelho de Alto Tâmega e Barroso, o alerta para um incêndio em Ardãos e Bobadela foi dado às 04:04 de domingo. No local encontram-se 236 operacionais e 83 meios.
Mais tarde, às 14:08, foi dado o alerta para um incêndio em Vila Boa de Quires e Maureles, no concelho de Marco de Canaveses, distrito de Tâmega e Sousa. Esta ocorrência mobiliza 51 operacionais e 16 meios.
Cerca de 20 minutos depois, às 14:26, foi registado outro incêndio, desta vez em Facha, no concelho de Ponte de Lima, no Alto Minho. A ocorrência mobiliza 124 operacionais e 40 meios.
De acordo com os dados disponibilizados, nenhum dos quatro incêndios conta com meios aéreos no terreno.
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