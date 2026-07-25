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Os incêndios florestais estão a tornar-se mais frequentes na Europa, tendo-se registado um aumento de 57% em quatro anos. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) Europa, no ano passado arderam 2,2 milhões de hectares na região europeia da OMS, um valor muito acima dos 1,4 milhões registados em 2022.

Até julho, Portugal e Espanha já registaram um aumento superior a 100% de incêndios florestais reportados em comparação com o mesmo período do ano passado.

“À medida que as alterações climáticas aquecem o planeta, precisamos de nos preparar para incêndios florestais mais frequentes e intensos”, afirmou o diretor da OMS Europa, Hans Henri P. Kluge. “Os impactos para a saúde vão muito além das próprias chamas”.

A OMS Europa alerta que o fumo dos incêndios florestais pode percorrer centenas de quilómetros e degradar a qualidade do ar muito longe da zona afetada pelo fogo.

“O fumo pode viajar longas distâncias, agravando doenças cardíacas e respiratórias e afetando a saúde mental, sobretudo em pessoas idosas, crianças, grávidas e pessoas com doenças crónicas”, disse Hans Henri P. Kluge.

De acordo com a OMS Europa, o fumo dos incêndios tem “uma mistura perigosa de poluentes”, como partículas finas PM2,5, NO2, ozono, hidrocarbonetos aromáticos e chumbo. Além disto, quando atingem habitações, podem libertar substâncias químicas tóxicas provenientes de equipamentos eletrónicos, mobiliário, plásticos e tintas.

“As pessoas que vivem ou que viajam em zonas afetadas devem seguir as recomendações oficiais, afastar-se dos incêndios ativos quando for seguro, evitar deslocações desnecessárias e usar uma máscara de proteção bem ajustada se tiverem de sair para o exterior”, acrescentou Kluge.

No ano passado, os cinco países da região da OMS Europa mais afetados pelos incêndios foram a Ucrânia, Espanha, Portugal, Turquia e a Roménia.

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