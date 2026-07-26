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O final desta semana ficou pautado com grandes incêndios em França e Espanha com mais de 300 mil pessoas afetadas que tiveram de sair das suas casas.

Este domingo, o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, citado pela France 24, declarou que a situação dos incêndios florestais em França "continua muito desfavorável".

No começo da manhã, as autoridades francesas informaram que 220 mil pessoas tinham sido retiradas das suas casas por causa dos incêndios que afetam a cidade de Bordéus. As últimas ações de proteção dos habitantes têm sido feitas em vilas ao redor da cidade francesa.

A estrada A63, que liga a cidade de Bordéus à fronteira espanhola, foi encerrada por causa do risco para a população, informaram as autoridades regionais.

O principal incêndio florestal que assola a região de Gironde, no sudoeste da França, já consumiu cerca de 42 mil hectares de terra, comunicou a delegação regional. O incêndio acabou por se tornar um dos maiores que o país enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial.

Já em Espanha, de acordo com o jornal El País, a Unidade Militar de Emergências (UME) assegurou, pela voz do tenente-coronel Alfonso Arribas, que os trabalhos realizados durante a noite permitiram avançar "bastante" na estabilidade dos grandes incêndios que afetavam a zona de Ávila e Madrid. Contudo, permanecem ainda algumas "áreas ativas" onde os profissionais vão concentrar todos os esforços durante o dia.

Este sábado, os incêndios florestais na Espanha levaram a que mais de 115 mil pessoas fossem retiradas das suas casas devido às chamas que já consumiram mais de 45 mil hectares nas regiões de Madrid e Ávila, além do incêndio que atingiu Vall d'Uixó, em Castellón. A grande maioria dos afetados, cerca de 100 mil, reside nas cidades de Madrid, Ávila e Toledo, enquanto os outros 15 mil são de Castellón.

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