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Os incêndios florestais que atingem França poderão demorar "semanas ou meses" até serem completamente extintos. Segundo o The Guardian, a preocupação aumenta numa altura em que o país se prepara para enfrentar mais uma onda de calor, que poderá complicar significativamente os trabalhos de combate às chamas.

Em declarações à rádio RTL, o tenente-coronel David Annotel afirmou que o incêndio na região de Gironde poderá manter-se ativo durante um longo período antes de ser considerado totalmente extinto. O responsável acrescentou que será necessário recorrer a reforços provenientes de várias zonas do país para apoiar as operações.

Segundo Annotel, os próximos dois a três dias representam uma oportunidade para aproveitar condições meteorológicas mais favoráveis antes da chegada da nova vaga de calor, que deverá tornar o combate aos incêndios mais difícil.

O oficial recordou ainda o incêndio de Landiras, em 2022, explicando que, apesar de ter sido de menor dimensão, demorou vários meses a ser completamente extinto. Na sua perspetiva, o cenário poderá repetir-se agora.

Entretanto, o serviço meteorológico francês, Météo-France, confirmou a previsão de uma nova onda de calor para esta semana. As temperaturas deverão voltar a situar-se entre os 30ºC e os 39ºC na terça-feira, podendo aproximar-se dos 40ºC no sudoeste de França durante quarta-feira.

De acordo com o Météo-France, esta será a quarta vaga de calor extrema registada no país desde o início do verão.

Perante a evolução da situação, o presidente francês, Emmanuel Macron, presidiu a uma reunião de emergência dedicada aos incêndios florestais.

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