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Em Espanha, mais de 88.500 pessoas foram retiradas de casa ou estão confinadas devido aos incêndios. De acordo com o El País, foram evacuadas 16 localidades na região de Madrid, 13 em Ávila e 11 em Toledo.

Em Ávila e Madrid, mais de 3.400 operacionais participam, este sábado, no combate aos incêndios, apoiados por 29 aeronaves. A operação conta com 1.201 membros da Unidade Militar de Emergência, 1.807 oficiais da Guarda Civil, 220 polícias nacionais, 110 agentes da Defesa Civil, 103 especialistas do Ministério da Transição Ecológica e 18 investigadores do Conselho Superior de Investigações Científicas.

Os incêndios já queimaram quase 45.000 hectares e o estado de emergência nacional foi alargado a Toledo. O presidente do governo espanhol alertou para a situação complexa: “Não sabemos como o vento vai se comportar, mesmo com a queda das temperaturas”, disse Pedro Sánchez.

As autoridades divulgaram que um homem, com cerca de 70 anos, foi encontrado morto no carro, enquanto os bombeiros combatiam um incêndio em Valência.

Em França, cerca de 200 mil pessoas foram retiradas de casa nas regiões sudoeste de Gironda e Landes. De acordo com o Le Monde, o fogo está perto de Bordéus e um balanço provisório indica que já destruiu 140 casas.

As Forças Armadas francesas mobilizaram 1.500 soldados para o combate aos incêndios, enquanto o serviço de saúde anunciou o reforço de 11 equipas médicas para apoiar a população.

Segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, a área queimada na região de Gironda atingiu os 32.700 hectares ao início desta tarde. O responsável anunciou ainda que, desde o início do ano, já arderam quase 98.000 hectares em França, o que considerou um “recorde histórico”.

Numa publicação no X, o Presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu que tudo será reconstruído independentemente do tempo necessário. “Nestas horas em que as chamas testam severamente o nosso país, a França revela o que é: um povo unido, que se mantém ombro a ombro”, escreveu Macron.

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